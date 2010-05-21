На Буковині вода вже почала змивати мости

У Чернівецькій області через сильні дощі та підйом рівнів води у деяких місцях більш як на 1,5 м почали руйнуватися підпори дерев’яних мостів на гірських річках.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди ГУ МНС України в Чернівецькій області, у селі Лопушне Вижницького району в результаті підняття рівня води у річці Сірет сталося підмивання опори і просідання тимчасового дерев’яного моста, який сполучає дві частини цього населеного пункту. В результаті без автомобільного сполучення залишилося 37 житлових будинків, у яких проживають 128 осіб, з них 27 дітей. Відновлювальні роботи планується розпочати при стабілізації рівня води у басейні річки.

Підйом води у річці Прут спричинив затор із уламків дерев, хмизу, гілок та сміття перед мостом, що сполучає с. Маршинці Новоселицького району і с. Лунка Герцаївського району. Для недопущення виникнення надзвичайної події було залучено працівників ГУ МНС, які розчищали затор на воді. Організовано чергування спеціальної техніки на під’їзній дамбі до мосту, яка залучатиметься за призначенням у разі ускладнення обстановки чи різкого підйому води.