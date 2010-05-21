Від ураження електрострумом загинула 4-річна дівчинка
08:55, 21 травня 2010Країна
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Залишилась без нагляду дорослих
У селі Їжівці Сторожинецького району Чернівецької області від ураження електрострумом загинула чотирирічна дівчинка.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди ГУ МНС в Чернівецькій області, трагедія сталась вчора близько 18.00.
Дитина, яка залишилась без нагляду дорослих, граючись у будинку, встромила у розетку цвях. Дівчинка загинула на місці від ураження струмом.
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