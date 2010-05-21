Недоношені діти частіше страждають психічними хворобами

Діти, що народжені на 26-му або меншому тижні вагітності і класифікуються як сильно недоношені, утричі частіше розвивають порушення психіки, включаючи пізнавальні, нейромоторні і сенсорні проблеми.

Педіатри провели обстеження серед 219 дітей, народжених передчасно, і зафіксували, що майже чверть з них до 11 років розвивають психічні розлади. Найчастіше зустрічалися розлади уваги і гіперактивність /12%/, емоційні розлади /9%/ і аутизм /8%/. В майбутньому недоношені діти також піддавалися високому ризику подальших проблем з психікою.

Клінічні результати показують, що необхідно приділяти значно більше уваги ранньому когнітивному і психологічному обстеженню сильно недоношених дітей, оскільки вони знаходяться в особливій групі ризику розвитку серйозних психоневрологічних, поведінкових і емоційних хвороб, стверджують клініцисти Університету Сент-Луіса /США/ і Ради медичних досліджень /Англія/.

ami-tass.ru