Новий метод контрацепції

Американські дослідники працюють над новою методикою безпечної чоловічої контрацепції за допомогою ультразвуку.

За попередніми результатами, новий спосіб забезпечує ефективну контрацепцію на термін близько 6 місяців.

Як показали пілотні дослідження Джеймса Тсурути і Пола Дейтона з Університету Північної Кароліни, дія на яєчка ультразвуковим випромінюванням певних параметрів може зупинити в них продукцію сперматозоїдів, і коли накопичені запаси сперми виснажуються, чоловік стає нездібним до зачаття.

Подібний метод відрізняється безпекою, простотою в застосуванні і низькою вартістю, що дозволяє застосовувати його практично в будь-якому регіоні світу. Джеймс Тсурута переконаний, що їх винахід зможе надати багатьом чоловікам у всьому світі надійний, дешевий, негормональний засіб контрацепції. При цьому необхідний результат досягатиметься всього за один сеанс.

newspro.com.ua