Тернопільщина: розпочався збір коштів на медобладнання

На Тернопільщині розпочався збір коштів на медобладнання в рамках акції «Почуйте всі!», яку організовує Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця».

Як повідомив під час прес- конференції начальник головного управління з питань туризму, сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Володимир ГУЛЬОВСЬКИЙ , збір коштів у школах, вищих навчальних закладах, підприємствах та організаціях Тернополя й районів області триватиме до 23 травня. У саму ж неділю 23 травня у Тернополі відбудеться фінальний концерт на Театральному

майдані, також будуть проведені спортивні змагання, творчі конкурси, флеш-моби, під час яких волонтери збиратимуть кошти на обладнання для лікування зору дітей у медичних закладах області. Аналогічні заходи 23 травня пройдуть у райцентрах.

«У 2009 році в рамках акції «Почуйте всі!» було зібрано 139 тис. грн. та закуплено прилад для рефракції очей та зору, вартістю 140 тис. грн., який передано на баланс дитячої обласної лікарні та поліклініки. Цьогоріч за кошти, які зберуть волонтери, заплановано закупити медобладнання для дитячих

неональних центрів», – повідомив В. ГУЛЬОВСЬКИЙ.

За його словами, до проведення акції, яку в області координує обласне управління з питань туризму, сім’ї, молоді та спорту, залучено учнів загальноосвітніх шкіл, позашкільних закладів освіти, студентів

професійно-технічних та вищих навчальних закладів, молодіжні і дитячі громадські організації.