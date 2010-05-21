Ботокс "розгладжує" звивини мозку

Одна з найпоширеніших процедур омолоджування – уколи ботоксу – може бути вельми небезпечною. Як стверджують американські учені з університету Вісконсін-Медісон (США), ботокс розгладжує не тільки зморшки, але і звивину мозку.

Мало того що після цієї процедури з лиця у жінок зникають всі емоції, так і висловити їх вони теж не можуть. Більш того, за словами дослідників, порушується розуміння усного тексту. Як розповідає керівник дослідження Девід Хавас, був проведений мовний тест з жінками до і після ін`єкції ботокса. З`ясувалося, що випробовуваним після процедури потрібно більше часу, щоб сформулювати думки або осмислити сказані фрази.

Учені припускають, що міміка стимулює розумовий процес. Для нормальної продуктивної роботи мозку необхідна активна діяльність мімічних м`язів, а вона порушується після ін`єкцій. "Тут можна провести аналогію з впливом моторики на розвиток мозку людини в дитинстві – активна робота руками у дітей дошкільного віку стимулює мозкову діяльність. Мімічні рухи також можуть мати вплив на процес мислення", – каже психолог Эн Сотовак (Нью-Йорк).

medkarta.com