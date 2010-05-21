У банках з кавою Nestle виявили бите скло

У зв`язку з цим компанія Nestle оголосила про добровільний відгук декількох найменувань своїх продуктів. Як повідомляється в заяві виробника, цей захід стосується розчинної кави Alta Rica, Cap Colombie, Estet, Kenjara і Espresso.

Вилучення з продажу стосується тільки скляних банок вагою 100 грамів. За інформацією компанії, деякі з цих банок могли розтріскатися в ході транспортування.

newsland.ru