Педіатри - проти реклами замінників грудного молока

Російські педіатри вважають неправильною пропаганду замінників грудного молока і стверджують, що навіть в пологових будинках не приділяється достатня увага грудному вигодовуванню. Таку думку висловила на науковій конференції директор Департаменту розвитку медичної допомоги дітям і служби допомоги породіллям Мінздоровсоцрозвитку РФ Валентина Широкова.

"Якщо говорити про грудне вигодовування в пологовому будинку, здавалося б, простішої маніпуляції немає, вона не вимагає жодних додаткових вливань", - сказала фахівець. Мова йде про те, щоб акушери відразу після пологів прикладали малюка до грудей молодої мами. Також лікарі повинні давати рекомендації жінкам як підтримувати лактацію. "Тим не менше, при перевірці роботи цілого ряду пологових будинків з`ясовується, що ця робота не виконується", відзначила Широкова.

Голова Департаменту також піддала критиці пропаганду продуктів, які замінюють грудне молоко. "Не має бути реклами замінників грудного молока", вважає вона. Материнське молоко є основою формування імунітету дитини. Перші місяці малюк повністю залежить від того рівня імунітету, який йому дала мати. У дітей, що перебувають на штучному вигодовуванні, набагато частіше розвиваються алергічні реакції, простудні захворювання. Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров`я, чим вище рівень інфекційної захворюваності в регіоні, тим довше потрібно забезпечувати дитину грудним вигодовуванням.

ami-tass.ru