У трьох західних областях підтоплено садиби і житлові будинки

У трьох західних областях України підтоплено майже 600 садиб і житлових будинків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в Ужгороді та восьми районах Закарпатської області залишаються підтопленими 316 приватних садиб (відведено воду від 325 садиб) та близько 2 тис. 800 га сільськогосподарських угідь (вода зійшла з 1 тис. 90 га угідь).

Крім того, 20 травня у с. Середнє Водяне Рахівського району внаслідок перезволоження грунту утворилися зсуви на трьох ділянках. Загрози населенню та житловим будинкам немає.

У п’яти районах Львівській області залишаються підтопленими 144 підвали житлових будинків (відкачано воду з 63 підвалів), 92 приватні садиби (відведено воду від 36 садиб) та близько 840 га сільськогосподарських угідь (вода зійшла з 290 га угідь).

В Івано-Франківську та шести районах області залишаються підтопленими 45 підвалів приватних житлових будинків та близько 8 га сільськогосподарських угідь (вода зійшла з 35 га). Відведено воду від 32 приватних садиб та присадибних ділянок.

До ліквідації наслідків підтоплень, зсувів та відновлення автодоріг залучено 648 осіб та 104 од. техніки, в тому числі від МНС 185 чол. особового складу та 56 од. техніки.

В постраждалих районах областей комісіями райдержадміністрацій уточнюються збитки. В найбільш постраждалих районах областей працюють оперативні групи Головних управлінь МНС в областях. Ситуація знаходиться на контролі МНС.

Як повідомляв УНІАН, протягом 15-18 травня на територіях Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей інтенсивні опади, шквалисті пориви вітру призвели до формування швидкоплинних дощових потоків і через захаращеність потічків, придорожніх канав та кюветів сталося підтоплення приватних садиб, сільськогосподарських угідь, підвалів житлових будинків, пошкодження автомобільних доріг та мостів.