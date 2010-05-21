Виявлено нові шкідливі властивості сосисок

Імовірність щодо виникнення серцево-судинних захворювань зростає через вживання переробленого м`яса, зокрема, сосисок. Шкода від свіжого непереробленого м`яса значно менша, припускають учені.

Група дослідників з Гарвардського університету проаналізувала результати робіт з вивчення раціону харчування більше мільйона людей, і виявила, що 50 грамів переробленого м`яса достатньо для збільшення ризику захворювання на діабет.

У той же час при вживанні в два рази більшої кількості непереробленого м`яса - яловичини, баранини або свинини - ризику захворіти на діабет немає, при тому, що і та, і інша форма м`ясних продуктів містить приблизно однакову кількість жиру.

У статті, опублікованій в журналі Circulation, вчені пишуть, що, з огляду на однакову кількість холестерину і насичених жирів, різниця в потенційній шкоді здоров`ю може пояснюватися додаванням в перероблене м`ясо солі і консервантів.

Це включає в себе м`ясні продукти, перероблені шляхом копчення та соління, такі як свиняча грудинка, сосиски і салямі.

Відомо, що сіль може сприяти підвищенню артеріального тиску, тим самим, збільшуючи ризик серцевих захворювань.

В експериментах з тваринами було встановлено, що сольові з`єднання сприяють розвитку атеросклерозу і знижують толерантність до глюкози, що, у свою чергу, може сприяти розвитку проблем з серцем і діабету.

www.bbc.co.uk