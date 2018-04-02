10 поширених міфів про дитячі ліки

1. Фітопрепарати є безпечнішими, ніж хімічні препарати, вони підходять усім дітям і не зашкодять.

Насправді ліки з рослинних компонентів - це потужний лікарський препарат, що може спричинити дуже сильну побічну дію. Наприклад, проносний засіб на рослинній основі іноді спричинює подразнення слизової оболонки, а при довготривалому прийомі - навіть зміни на генетичному рівні. Рослинні препарати часто спричинюють алергічні реакції. Особливо складно передбачити їх вплив, тому що вони складаються з багатьох компонентів. Пам`ятайте, ліки рослинного походження - не свята вода. Тому приписувати лікування рослинами може тільки лікар.

2. Імпортні ліки кращі, ніж вітчизняні.

Це не завжди так. Головне, щоб препарат пройшов ретельні клінічні випробування та мав детальну анотацію. Звертайте увагу на їх наявність.

3. Не існує окремих ліків для дорослих та дітей. Головне правильно визначити дозу.

Дитячі ліки мають бути особливо безпечними, не містити речовин, що впливають на ріст та розвиток тканин, знижують імунітет, є токсичними. Купуючи фармацевтичний препарат для дитини зверніть увагу, чи можна застосовувати його в певному віці, чи містить препарат спирт, барвники тощо, яку побічну дію він може спричинити і з якими іншими ліками він несумісний. Крім того, дітям радять давати не таблетки, а сиропи чи суспензії, вони краще всмоктуються і мають приємний смак.

4. Якщо таблетка має велике дозування, її можна розділити. Дуже добре розчинити половинку у солодкій рідині - вийде практично промисловий "сиропчик".

Такі речі робити категорично небажано. Насамперед дуже важко правильно визначити дозу, а передозування може мати непередбачувані наслідки. Крім того, багато ліків спеціально вкриті особливою оболонкою, яка розчиняється лише в кишечнику. Якщо таку таблетку розрізати, вона під дією шлункового соку може втратити ефективність, а також подразнювати слизову оболонку рота та стравохід. Іноді від такого вживання ліків може виникати виразка шлунка. Саме тому більшість ліків має дві форми випуску - для дорослих і дітей.

5. Можна приймати всі ліки одночасно.

Деякі ліки краще приймати до їди, деякі під час їди, а деякі після. Це зазначено на інструкції. Крім того, від безпосередньої взаємодії ефективність може втрачатися. Деякі ліки вимагають виключення з раціону певних продуктів. Наприклад, жарознижувальні препарати та антибіотики не варто запивати молоком, бо воно заважає повноцінному засвоєнню цих препаратів.

6. Якщо ліки ефективні, вони мають однаково допомагати всім малюкам.

Дія одного й того самого препарату в різних дітей може відрізнятися. Спостерігайте за своєю малечею і порадьтеся з педіатром. Якщо ліки приймалися за приписом лікаря і відповідно до інструкції, але не спричинили бажаної дії, не варто купувати їх наступного разу за інерцією.

7. Якщо дитина захворіла, потрібно відразу дати їй знеболювальні та жарознижувальні препарати.

Не завжди. Якщо дитинча не схильне до судом, не поспішайте "збивати" температуру до 38 градусів штучно.

8. Щоб дитинка була здоровою, їй регулярно потрібно давати імуномодулятори чи хоча б вітаміни.

Імуномодулятори, навіть рослинного походження, можна вживати лише за призначенням лікаря і то нетривалий час. З вітамінами також треба знати міру. Якщо ваш малюк нормально, повноцінно харчується, вони йому не потрібні. Для профілактики можна вживати, але враховуйте, що дитині необхідне індивідуальне дозування. Більшість вітамінних препаратів на нашому ринку містять надмірну кількість вітамінів і підходять скоріше для лікування гіповітамінозу, ніж профілактики. Гіпервітаміноз (передозування вітамінів) дуже шкідливий і часто супроводжується алергічними реакціями.

9. Від застуди краще приймати комбіновані препарати, які швидко вилікують усіх членів родини.

Такі ліки й для дорослих не дуже бажані, бо можуть приховувати справжні симптоми хвороби, їх легко передозувати. Дітям такі препарати взагалі протипоказані. Якщо виникне алергічна реакція, важко буде зрозуміти, від якого саме компонента. Врахуйте, немає таких ліків, які за день-два здатні вилікувати хворого, навіть якщо в нього звичайна застуда.

10. Якщо використовувати якісні, дорогі ліки, дитина виросте здоровою.

Навіть найкращі ліки не допоможуть, якщо дитинча неправильно годувати й виховувати. Наприклад, як можна 8-місячному малюкові давати оселедець чи бульйон, якщо в нього підшлункова залоза менша за горошину? Дитина має багато гуляти на повітрі, рухатися і відчувати любов рідних. Ліки варто давати лише за приписом лікаря і за крайньої необхідності.