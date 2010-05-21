Чим шкодить тривалий сон

Звичка спати до пізнього ранку завдає шкоди здоров`ю людини. Такого висновку дійшли північнокорейські медики.

Вони встановили, що при тривалому сні порушується процес кровообігу і підвищується небезпека утворення кров`яних згустків у ділянці серця і в головному мозку. Тому медики радять навіть у вихідні дні рано вставати, займатися гімнастикою або прибиранням квартири.

Оптимальна ж тривалість сну повинна складати 7-8 годин на добу.

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