Чим шкодить тривалий сон
12:58, 21 травня 2010Країна
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Оптимальна тривалість - 7-8 год на добу
Звичка спати до пізнього ранку завдає шкоди здоров`ю людини. Такого висновку дійшли північнокорейські медики.
Вони встановили, що при тривалому сні порушується процес кровообігу і підвищується небезпека утворення кров`яних згустків у ділянці серця і в головному мозку. Тому медики радять навіть у вихідні дні рано вставати, займатися гімнастикою або прибиранням квартири.
Оптимальна ж тривалість сну повинна складати 7-8 годин на добу.
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