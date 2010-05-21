Черкащина: дитячий туберкульозний санаторій отримав допомогу

Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Руська Поляна» (Черкаська область) отримав гуманітарну допомогу від Ротарі-клубу - нові ліжка на суму понад 100 тис. грн. Гуманітарна допомога

надійшла в рамках ротарійської програми «Переможемо туберкульоз разом». Це стало можливим завдяки французькому «Ротарі-клубу де Мюлюз Вож», який підтримав ініціативу місцевого Ротарі-клубу «Черкаси-Центр» щодо надання матеріальної допомоги та підтримки єдиного в Черкаській області дитячого протитуберкульозного закладу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління охорони здоров`я Черкаської облдержадміністрації, у рамках «Переможемо туберкульоз разом», яка діє з 2001 року, до обласного дитячого протитуберкульозного санаторію з ініціативи Ротарі-клубу надійшло продуктів харчування, медикаментів та медичного обладнання на суму 90 тис. грн., обладнано комп’ютерний клас на 10 робочих місць та медіа-центр, виготовлено друковану продукцію з інформаційного забезпечення профілактики туберкульозу, придбані спортивні товари.