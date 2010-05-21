Супердієта для любителів бананів

Дієта на основі бананів прийшла до нас з Японії. Як стверджують, за допомогою бананів можна позбутися ненависних кілограмів. Але от тільки наші дієтологи попереджають нас про те, що банани є калорійними фруктами, а японські жінки використовують для своєї дієти зовсім інші банани.

То як же вибрати «правильні» банани? У нашій країні прийнято вживати в їжу стиглі жовті банани, але вміст у них цукру і крохмалю настільки великий, що використовувати їх в якості основи дієтичного харчування не можна. Приміром, у Південно-Східних країнах такі банани, які ми звикли їсти, в їжу не вживають, є особливі сорти бананів.

А худнуть східні жінки на бананах, які ще не достигли і вважаються овочами, а не фруктами. Дієтологи пояснюють це тим, що в зелених бананах міститься крохмаль, який не засвоюється в кишечнику людини і, отже, не призводить до зайвих кілограмів. Саме такі банани підходять для дієтичного харчування, так як при мінімальній кількості калорій організм отримує повний набір мікроелементів. Крім цього, банани допомагають зберігати відчуття насичення довгий час.

Відомі три найпопулярніші бананові дієти. Перша з них грунтується на особливому триразовому харчуванні: на сніданок, обід і вечерю ви можете з`їсти один банан і запити його склянкою молока. Так рекомендують харчуватися протягом трьох днів.

Друга дієта досить сувора і не містить в собі ні білків, ні жирів. Весь режим харчування будується тільки на вживанні півтора кілограмів бананів в день, причому їсти їх можна в будь-який час, не прив`язуючи до звичайних прийомів їжі. Крім бананів протягом дня дозволяється пити тільки зелений чай.

Третій вид бананової дієти, грунтується на вживанні бананів тільки в якості сніданку. Протягом усього дня можна харчуватися як завжди, тільки необхідно відмовитися від всіх молочних продуктів і солодких страв. Останній прийом їжі по цій дієті на повинен бути пізніше восьмої вечора.

Але не поспішайте застосовувати бананову дієту на собі. Банани, звичайно, багаті мікроелементами, але вони не є джерелом білків, жирів і заліза, а це може згубно позначитися на стані здоров`я, тому вибирайте тільки ті види бананових дієт, які дозволяють включати в свій раціон продукти багаті білком.

Також не варто захоплюватися зеленими бананами і молоком, таке поєднання не звичне для наших шлунків і призводить до підвищення газоутворення.

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