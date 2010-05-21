У Львові паводковими водами підтоплено дитсадок і будинок

За даними ГУ МНС України у Львівській області, на сьогоднішній день паводковими водами залишаються підтопленими 839 га сільськогосподарських угідь, 144 підвали житлових будинків, 92 присадибні ділянки, 25 криниць, 3 автодороги, пошкоджено 2 автомобільних та 1 пішохідний мости, зруйновано 630 м берегів річок.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МВС України у Львівській області, внаслідок сильних опадів і підвищення рівня грунтових вод, у Львові на вулиці Масарика підтопило підвальні приміщення дитячого садочка №167 (рівень води сягав 40 см) та житлового двохповерхового будинку на вулиці Б.Хмельницького, 215, де рівень води сягав 80 см.

Сьогодні Львівська міська рада попередила про те, що в результаті сильних дощів Львів опинився під загрозою виникнення надзвичайних ситуацій.

«У зв’язку із тривалими сильними опадами, у місті можуть виникати непередбачувані ситуації: руйнування підпірних стінок, підмивання фундаментів, підтоплення будівель, провали на дорогах, падіння дерев тощо», - йдеться у зверненні Львівської міської ради до львів’ян.

За повідомленням прес-служби мерії, зокрема, така ситуація вже сталася на вул. Тарнавського у Львові. В результаті сильних дощів, через перезволоження дренажної системи між підпірною стіною і будинками № 61 та 63 та силового навантаження на підпірну стіну сталося раптове її руйнування та зсув земляного насипу в сторону будинку № 59. Внаслідок руйнування конструкції підпірної стіни було заблоковано вихід у внутрішній двір та порушено дощову каналізацію внутрішнього двору будинку № 59.