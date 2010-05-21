Ріната Ахметова визнано благодійником десятиліття

20 травня вийшов перший номер рейтингу «ТОП-100. Лідери бізнесу України - 10 років розвитку ». Один з перших розділів оцінює діяльність благодійників України. Вперше в історії української журналістики було проведено унікальне дослідження добродійності за 10-річний період.

Лідером рейтингу став Рінат Ахметов, засновник фондів «Розвиток України» і «Ефективне управління». Друге і третє місця зайняли Віктор Пінчук і Олена Франчук. Вадим Новінський і Олександр Фельдман отримали однакову кількість балів. Замикають рейтинг Петро Порошенко, Євген Черняк, Борис Колесников і Катерина Ющенко.

Рейтинг складено на підставі експертної оцінки. Крім членів редакції «Української інвестиційної газети», експертами виступили президент АПН України Василь Кремень, директор Українського форуму благодійників Анна Гулевська-Черниш, генеральний директор національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська, директор інституту вищої освіти КНЕУ Лариса Антонюк, заступник міністра у справах сім`ї, молоді та спорту Людмила Волинець.

Оцінювали - внесок в розвиток суспільства, актуальність надання благодійної допомоги в рамках країни, піар-активність благодійника, вміння керувати своєю добродійністю і орієнтація на результат, досягнення поставлених цілей в порівнянні з задекларованими, обсяг вкладених інвестицій і прозорість роботи.

Нагороджував переможців віце-прем`єр України Сергій Тігіпко.

Анатолій Заболотний, директор фонду «Розвиток України»: «Для фонду це надзвичайно важлива подія: сьогодні ми отримали чіткий сигнал від суспільства - ми робимо правильні речі, рухаємося в потрібному напрямку, і наша діяльність приводить до якісних перетворень. За минулі 10 років благодійність пройшла від зародкової стадії до стандартів, близьких до світових. І такі дослідження допомагають вибрати кожному з благодійників правильний шлях розвитку ».

Ігор Ляшенко, головний редактор журналу «ТОП-100. Лідери бізнесу України ». «Лідерство в бізнесі та високі стабільні доходи накладають на керівників і власників компаній певні суспільні зобов`язання. Тому проводячи дослідження економіки і складаючи рейтинг, ми не могли залишити без уваги оцінку благодійної діяльності ».