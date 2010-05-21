Донеччина: фонд Ахметова побудував будинок для багатодітної сім'ї

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» побудував у Дзержинську за 1,5 млн. грн. будинок для багатодітної сім`ї.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зовнішніх зв`язків Фонду, сьогодні представники Фонду «Розвиток України» вручили ключі від нового будинку багатодітній сім`ї ПОЛУНЕЦЬ, яка виховує 12 неповнолітніх дітей і проживає в м. Дзержинську Донецької області.

Будинок було зведено Фондом для багатодітної сім`ї в рамках спільного проекту влади і бізнесу «Зігрій любов`ю дитину». Загальна площа будинку 290 кв. м., є земельна ділянка. На будівництво будинку Фонд витратив 1,5 млн. грн.

За словами керівника цього проекту Дарини КАСЬЯНОВОЇ, «проект будинку був розроблений спеціально для багатодітної сім`ї та враховує всі її потреби, Фонд спільно з міською владою також підвели до будинку всі необхідні комунікації й впорядкували територію».

У Департаменті нагадали, що всього в рамках проекту Фонд Ріната Ахметова придбав і здійснив капітальний ремонт 43 будинків для багатодітних сімей, у яких виховується більше 10 неповнолітніх дітей. Найближчим часом буде придбано ще один будинок.

Всього Фонд узяв під свою опіку 44 сім`ї в Криму, Донецькій, Закарпатській і Луганській областях. На придбання нових будинків, добудову чи капітальний ремонт існуючих помешкань з бюджету Фонду спрямовано більш як 17 млн. грн.

Довідка УНИАН. Фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

«Розвиток України» створює фундамент для успішного і стійкого розвитку українського суспільства, інвестуючи в освіту майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження і розвиток української культури. Напрями діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Президент Фонду – Р.АХМЕТОВ.