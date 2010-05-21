Черкащина: створять центр трансплантації стовбурових клітин

На базі Черкаського обласного онкологічного диспансеру буде створено Центр аутотрансплантації кісткового мозку. Центр діятиме за підтримки Республіканського науково-практичного центру дитячої онкології та гематології Республіки Білорусь. Відповідну угоду про співпрацю підписали директор Республіканського науково-практичного центру дитячої онкології та гематології Республіки Білорусь Ольга АЛЄЙНІКОВА, Головне управління охорони здоров’я та медицини катастроф Черкаської облдержадміністрації та головний лікар Черкаського онкодиспансеру Віктор ПАРАМОНОВ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні охорони здоров`я Черкаської облдержадміністрації.Якщо заплановане вдасться втілити в життя, то черкаський центр не матиме аналогів на території СНД, адже нині центри трансплантації кісткового мозку, що у лікуванні застосовують аутологічну трансплантацію стовбурових клітин, діють лише при гематологічних відділеннях. В Україні такі центри працюють в Києві та Донецьку.

Як розповіла директор Республіканського науково-практичного центру дитячої онкології та гематології Республіки Білорусь О.АЛЄЙНІКОВА, під час лікування онко- та гематологічних захворювань застосовують 3 методи: хірургічний, радіологічний та хіміотерапію.

– Найпоширенішим методом є хіміотерапія, але стримуючим фактором для цього методу є доза опромінення. Є така доза, після якої настає глибока аплазія кісткового мозку, і людина помирає. Тут на допомогу приходить той же метод хіміотерапії, але з підтриманням організму стовбуровими клітинами. Для того, щоб людина могла витримати сублетальні методи хіміотерапії, у неї забирають стовбурові клітини. Стовбурова клітина – це джерело всіх тромбоцитів, еритроцитів, лейкоцитів, - розповіла О.АЛЄЙНІКОВА. - Коли людині проводять високодозну хіміотерапію, повністю зникає пухлина, але з’являється нова проблема – відсутність своїх клітин крові. Саме тоді в хворому вводять власні стовбурові клітини, які починають виробляти нові клітини крові.

– Цього методу на сьогодні в Черкасах немає. У Києві і Донецьку цей метод застосовують у центрах, що розташовані у гематологічних відділеннях, але аутотрансплантація переміщається в онкологію, бо саме там має сенс застосовувати цю технологію. Тому черкаський центр стане першим таким в не тільки в Україні, а й у Білорусі, де теж немає центру при онкологічному диспансері, - сказала О.АЛЄЙНІКОВА.

За її словами, для створення такого центру на базі черкаського онкодиспансеру необхідні невеликі кошти, адже в закладі вже функціонує відділення інтенсивної хіміотерапії (на 6 місць). Необхідні кошти для закупівлі обладнання, адже цей метод лікування потребує особливих умов для

хворого.

Згідно з підписаним документом, Головне управління охорони здоров’я Черкаської ОДА бере на себе зобов’язання створити для майбутнього центру необхідну матеріально-технічну базу, а Республіканський науково-практичний центр дитячої онкології та гематології Республіки Білорусь готуватиме фахівців для черкаського центру. Нині в Черкаській області близько 300 дітей мають онкогематологічні захворювання.