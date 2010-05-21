У Сумах батьки забули на тротуарі 5-місячну дитину

У місті Суми було знайдено 5-місячну дитину, яку загубили п’яні батьки.

Як повідомив УНІАН начальник СЗГ СМУ ГУМВС України в Сумській області Володимир КУЗЬМЕНКО, пізно вночі до чергової частини міліції надійшло телефонне повідомлення від місцевої жительки про те, що зникла її дитина. Сама маленька дівчинка з дому піти ніяк не могла, адже від народження їй виповнилося лише 5 місяців. Тож перша версія, що виникла у правоохоронців, – дитину викрали. Керівництвом Сумського міського управління міліції вночі по тривозі було піднято особовий склад Ковпаківського райвідділу СМУ ГУМВС України в Сумській області.

Працівники міліції одразу ж виїхали за вказаною адресою, де їх чекали мати і батько дитини, причому обоє були дуже п’яні. Поговоривши з батьками, правоохоронці з’ясували, що напередодні в компанії друзів вони відпочивали на природі у лісосмузі, неподалік від житлових будинків. Пізно вночі, повертаючись додому, подружжя посварилося та так, що дружина, сівши в таксі, поїхала додому, а чоловік залишився з немовлям. Майже через годину жінка згадала про доньку. Знайшовши свого чоловіка, вона спробувала з’ясувати куди ж він подів дитину, але той нічого не пам’ятав. Не знайшовши доньки, лише близько третьої години ночі мати звернулася за допомогою в міліцію. На щастя, протягом ночі з немовлям нічого не сталося. Весь цей час дівчинка пролежала на тротуарі біля заводського паркану у безлюдному місці. І лише о п’ятій ранку випадковий перехожий, водій маршрутного таксі, котрий ішов у гараж за машиною, помітив дитину та повідомив про свою знахідку в міліцію та медикам.

На цей час, за висновками лікарів Сумської міської лікарні, стан 5-місячної дитини задовільний.

Стосовно батьків працівники міліції склали адміністративні протоколи за статтею 178 («вживання спиртних напоїв у громадських місцях та поява у громадських місцях в стані алкогольного сп’яніння») та ст.184 («невиконання батьками та особами, що їх замінюють, обов’язків по вихованню дітей») Кодексу України про адмінправопорушення. Вирішується питання про притягнення батьків, які покинули свою дитину напризволяще на темній вулиці на довгий час, до відповідальності.