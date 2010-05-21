На Кіровоградщині найчастіше помирають від хвороб кровообігу

Протягом січня-березня 2010 року на Кіровоградщині серед причин смертності населення перше місце посідали хвороби системи кровообігу (2891 випадків), на другому місці – злоякісні новоутворення (522), на третьому – зовнішні причини смерті, серед яких нещасні випадки, отруєння, убивства (362).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Головне управління статистики в області.

Серед інших найбільш поширених причин смерті – не уточнені або невідомі обставини (349 випадків), хвороби органів травлення (149) та органів дихання (124).

Загалом, у 1-му кварталі 2010 року кількість померлих в області зменшилась на 4% до 4619 осіб.

Порівняно з відповідним періодом 2009 року в області зменшилась кількість смертельних випадків від отруєння та дії алкоголю (на 45%), хвороб сечостатевої системи (удвічі), розладів психіки та поведінки (на 92%).

Водночас, протягом січня-березня 2010 року кількість померлих внаслідок захворювання на грип та пневмонію порівняно з аналогічним періодом минулого року не змінилась – 40 випадків.