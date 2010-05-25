Найвищим жителем США визнано українця Ігоря ВОВКОВИНСЬКОГО, чий зріст становить 2 метри 34,5 см.

Відповідний запис внесено до Книги рекордів Гіннесса, повідомляє NEWSru з посиланням на телекомпанію NBC.

Таким чином, 27-річний українець, який проживає в місті Рочестер (штат Міннесота), побив попередній рекорд, встановлений жителем штату Вірджинія Джорджем БЕЛЛОМ, який виявився нижчим за Ігоря менш ніж на один сантиметр, відзначає ІТАР-ТАСС.

І.ВОВКОВИНСЬКИЙ переїхав з України до США разом зі своєю матір`ю у семирічному віці. Головною метою зміни місця проживання було лікування хлопчика від захворювання гіпофіза, яке впливало на його швидке і різке зростання.

На сьогодні найвищою людиною у світі визнано турка Султана КОЗЕНА, чий зріст становить 2 метри 46,5 см.