Вінниччина: 11 осіб отруїлись протипожежним порошком
10:01, 25 травня 2010Країна
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У цех вдарила блискавка
У Вінницькій області 11 осіб постраждали внаслідок отруєння протипожежним порошком.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС в області, вчора о 16.00 у с. Іванів Калинівського району на території цеху з виготовлення дерев’яних вікон та дверей від удару блискавки у трансформаторну підстанцію та спрацювання системи порошкового пожежогасіння постраждали 11 осіб. Їз з попереднім діагнозом “отруєння протипожежним порошком” госпіталізовано.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Вінницькій області.
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