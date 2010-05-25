Болезаспокійливі ліки приводять до головних болів

Багато людей регулярно вдаються до допомоги болезаспокійливих ліків. Але учені з Гетеборзького Університету попереджають: дуже часте вживання найзвичайніших болезаспокійливих препаратів, що відпускаються без рецепту лікаря, здатне привести до виникнення хронічних головних болів.

Інститут вивчення громадської думки Sifo на прохання дослідників провів опитування 45000 шведів, метою якого було з`ясувати обставини, що стосуються головних болів і вживання ліків.

Отримані результати показали наступне: до найбільш швидкого розвитку хронічного головного болю приводять триптани. Це лікарські засоби, використовувані ще з 80-х років, як це не іронічно, проти мігрені. Але все-таки частіше головні болі розвиваються після надмірного вживання звичайних пігулок.

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