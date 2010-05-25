Коли в Україні буде система надання екстреної меддопомоги?

Міністерство охорони здоров’я України ініціює впровадження загальнодержавної системи надання екстреної медичної допомоги.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

Згідно з повідомленням, 21 травня у міністерстві презентували проект Закону України «Про загальнодержавну Систему надання екстреної медичної допомоги». Даний законопроект розроблено на виконання наказу МОЗ України від 1 червня 2009 року «Про створення Єдиної Системи надання екстреної медичної допомоги».

Міністр охорони здоров’я Зіновій МИТНИК, відкриваючи щотижневу апаратну нараду в МОЗ України, зауважив, що цей проект закону на сьогодні вже напрацьований, погоджений із усіма відомствами, центральним апаратом, і з усіма обласними державними адміністраціями.

«Перед тим як подавати проект закону «Про загальнодержавну Систему надання екстреної медичної допомоги» в Кабінет міністрів України та передавати потім до Верховної Ради України ми презентуємо його на апаратній нараді в МОЗ України. Після сьогоднішньої презентації ми будемо представляти його у присутності віце-прем’єр-міністра України Володимира СЕМИНОЖЕНКА, начальників головних управлінь Міністерства охорони здоров’я України та головних лікарів всіх центральних районних лікарень на всеукраїнській нараді, яка відбудеться 27 травня в місті Житомирі», - сказав З.МИТНИК.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, наказом міністерства було затверджено норматив надання екстреної медичної допомоги в межах 10-хвилинної транспортної доступності в містах та 20-хвилинної транспортної доступності у сільській місцевості з урахуванням чисельності та густоти проживання населення, стану транспортних магістралей, інтенсивності руху транспорту.

Також наказом затверджено: Положення про єдину систему надання екстреної медичної допомоги; Положення про відділення невідкладної медичної допомоги лікарні; Правила виклику бригад швидкої медичної допомоги; Порядок госпіталізації пацієнтів бригадами швидкої медичної допомоги у лікувально-профілактичні установи; Порядок дій медичного персоналу швидкої медичної допомоги при ліквідації медичних наслідків надзвичайних ситуацій.