Чим корисний буряковий сік

Буряковий сік збільшує витривалість людини, примушуючи м`язи економити енергію. Відкриття зроблене вченим з Університету Эксетера (Великобританія), які вивчають властивості бурякового соку з минулого року.

Раніше ці ж дослідники з`ясували, що спортсмени, що п`ють буряковий сік, менше втомлюються від фізичних навантажень - таким чином, тривалість занять може бути збільшена на 16%. Найпомітніший ефект від прийому соку цього овоча досягається при регулярних тренуваннях.

Виявилось, що після вживання соку буряка в крові подвоювалася кількість певного нітрату і скорочувалася швидкість використання м`язами основного джерела енергії - аденозинтрифосфату. Як результат, м`язи випробовуваних працювали ефективніше і поглинали менше кисню.

Керівник дослідження професор Енді Джонс говорить, що перші висновки його колег про користь бурякового соку зацікавили світ професійного спорту. Результати другої роботи повинні викликати ще більше уваги спортсменів.

newsland.ru