Целюліт корисний для жіночого здоров'я

Не поспішайте позбавлятися від целюліту! Комусь такий заклик може видатися, щонайменше, дивним - жінки витрачають стільки сил і засобів лікування целюліту, що дана заява виглядає просто безглуздою і смішною. Але, виявляється, є в подібному підході і відомий здоровий глузд. У чому ж він?

Недавно були оприлюднені результати дослідження Оксфордського центру діабету, ендокринології і метаболізму, які показали: наявність жирового прошарку у ділянці стегон знижує ризик розвитку діабету і хвороб серця у жінок.

Річ у тому, що саме жировий прошарок на стегнах має властивість поглинати жирні кислоти, небезпечні для організму. Також жировий шар багатий адипонектином, який пригнічує запальні процеси і перешкоджає закупорці артерій.

Не забудемо і про те, що синтез жіночих статевих гормонів також тісно пов`язаний з наявністю достатньої кількості жирової тканини. А від гормонів, у свою чергу, залежить правильне функціонування репродуктивної системи жінки і не її однієї. Естроген (жіночі статеві гормони) є не тільки чинником нашої сексуальності, але і важливою частиною профілактики атеросклерозу. Вони зміцнюють судини і продовжують життя серцево-судинної системи жінки.

Саме тому можна без перебільшення сказати, що жирові запаси у ділянці стегон дозволяють підтримувати здоров`я жінки, захищаючи її від діабету, хвороб серця і судин. Звичайно, потрібно прагнути до краси, але якщо подібні проблеми або схильність до них мають місце, лікарі вважають, що невеликий целюліт тут не шкода, а благо для організму.

newsland.ru