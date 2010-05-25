Імбир усуне крепатуру

Дослідники з Університету Джорджії (США) встановили, що щоденне споживання імбиру зменшує м`язові болі після фізичного навантаження.

Імбирний корінь відвіку був відомий як ефективний народний засіб для лікування різних захворювань, таких як застуда або розлад шлунку. Ці прянощі мають також протизапальну дію.

Дослідження показали, що щоденний прийом імбиру скоротив больові відчуття на 25%. Додатково з`ясувалося, що при нагріванні імбир збільшує свій знеболюючий ефект, тому його корисно додавати в процесі приготуванні їжі.

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