Одещина: любителі пікніка потрапили до лікарні з отруєнням

В Одеській області 7 осіб, зокрема двоє дітей 13-ти і 11-ти років, госпіталізовано до Ізмаїльської міськлікарні через отруєння грибами на пікніку.

Як повідомила УНІАН представник Управління з питань надзвичайних ситуацій Одеської обласної адміністрації Лідія ЯНКОВСЬКА, «постраждалі, за даними медиків, перебувають у стані середньої тяжкості, загрози для їх життя вже немає».

Причини отруєння учасників пікніка встановлює Ізмаїльська районна СЕС, додала Л.ЯНКОВСЬКА.