Помер ректор Івано-Франківського медичного університету

На 78-му році пішов з життя Нейко Євген Михайлович, ректор Івано-Франківського національного медичного університету, дійсний член Академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор.

Про це повідомили УНІАН у ректораті мед університету.

Церемонія прощання відбудеться за адресою м.Івано-Франківськ, вул.Галицька,2 (Центральний корпус університету) 25.05.2010 з 17-тої години. Похорон – 26.05.2010 о 12:00 год.

Довідка УНІАН.Євген Нейко народився 7 жовтня 1937 р. в с. Смотрич Дунаєвецького району Хмельницької області. В 1956 р. отримав вищу медичну освіту в Станіславському медичному інституті

і в цьому вузі став аспірантом кафедри патологічної фізіології. Здобув наукові ступені кандидата медичних наук, доктора медичних наук, вчені звання доцента, професора, академіка – дійсного члена Академії медичних наук України та міжнародне визнання з обранням Почесним членом Польської Академії Медицини.

Керівник, науковець, практик, засновник Прикарпатської терапевтичної школи, автор 15 винаходів, 50 раціоналізаторських пропозицій, більше 600 наукових праць, монографій, вагомі розробки в лікуванні багатьох хвороб.