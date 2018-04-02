Скільки спати, щоб виспатися?

У ЗМІ регулярно з`являються різноманітні повідомлення з порадами, скільки, коли і як потрібно спати, щоб організм повністю відпочив. Журналісти зібрали 10 найпоширеніших міфів про сон і проаналізували їх.

1.Не менш як 8 годин. Одна з поширених помилок - кожна людина потребує восьми годин сну щодоби. Насправді є люди, яким вистачає і менша кількість сну. Іншим не буде достатньо і 12 годин. Доктор Роберт Баснер, директор Центру сну при медичному факультеті Університету Колумбії, США, вважає: "Точними методиками визначення оптимуму ми не володіємо. Важливо стежити за своїм сном і відзначати, в яких умовах і за який час ви дійсно відпочиваєте".

2.Бабусям і дідусям спати не треба. Поширена думка, що з віком люди втрачають необхідність спати і відпочивати довго, також не сприймається серйозно сомнологами і фізіологами. Деякі фахівці говорять про те, що залежність хоч і є, але вона зворотна, а не пряма. Немолоді сплять менше не тому, що їм не потрібний сон, але частіше тому, що їм щось заважає нормально висипатися.

Лікарі попереджають і про небезпеку описаної помилки. Порушення сну в літньому віці можуть служити сигналами хвороби, наприклад, серця або центральної нервової системи. Терапевти, що вважають, що людям похилого віку багато спати не треба, можуть пропускати перші симптоми захворювань.

3.Добрати вдень. Нічний недосип можна компенсувати, ненадовго подрімавши вдень. Це дійсно так. Проте для того, щоб денні сеанси досипляння були ефективними, необхідно дотримати певні умови. Дрімота не повинна тривати довше 20 хвилин, а загальна кількість звернень до подушки в денний час не повинна перевищувати три. Занадто тривалі досипляння ведуть до того, що людина після них відчуває себе утомленою, оскільки встигає досягти фази глибокого, повільного сну. Досипляти потрібно в першій половині дня, краще до трьох годин. Пізні сеанси тільки погіршать самопочуття.

4.Вечірні пробіжки і віджимання. Приблизно 85% всіх людей реагують на фізичну активність перед сном однаково: фізкультура допомагає швидше заснути, спати міцно і довго. Лише кожному сьомому жителеві планети дісталося безсоння після пробіжки, занять в тренажерному залі або пізніх запливів в басейні.

5.По стопах Наполеона. Багатьом відомим людям історія приписує унікальні здібності висипатися. Наполеон Бонапарт вмудрявся спати дві-три години на добу і при цьому зберігати ясність розуму і твердість переконань. Інші джерела стверджують, що Наполеон міг зовсім не спати по дві-три ночі підряд. Учені, що займаються фізіологією сну, готові взяти під сумнів подібні історичні відомості, навіть з найавторитетніших вуст. Розповідає провідний світовий фахівець з вивчення сну доктор Розалінда Картрайт, Університет Раш, Чікаго: "На мою думку, людина здатна практично без наслідків для здоров`я скоротити свій сон до двох-чотирьох годин. Але тільки на одну ніч. Якщо людина абсолютно здорова і міцна, їй вдасться протриматися таким чином дві ночі підряд. Будь-які подальші відхилення у бік зменшення тривалості нічного відпочинку неодмінно позначаться на працездатності вдень".

6.Кошмари злітаються на вечерю. Міф про те, що вживання в їжу безпосередньо перед сном важкої, жирної їжі робить вплив на майбутні сновидіння, до цих пір не доведений. Проте лікарі всіх спеціальностей, особливо кардіологи і ендокринологи, рекомендують утримуватися від висококалорійних страв перед сном.

7.Молоко замість пігулки. Тепле молоко діє як заспокійливий засіб, воно може допомогти в різних ситуаціях. Зокрема під час безсоння. Пити молоко не слід у тому випадку, коли лікарем виписані лікарські препарати для поліпшення сну.

8.Нагнати за вихідні. Відіспатися можна не тільки вдень, але і у вихідні. Щоб надолужити упущене за робочий тиждень, досить додати у вихідні до тривалості сну пару годин. Проблема в тому, що зазвичай люди, звиклі мало спати в будні, рідко лягають рано у вихідні. Доктор Картрайт говорить, що їй часто доводиться стикатися з проблемою безсоння у працюючих людей в ніч на понеділок. Річ у тому, що у суботу людина зазвичай не контролює час відходу до сну, відправляючись в ліжко далеко за північ. І частіше всього ранком в неділю спатиме максимально довго, щоб гарненько виспатися. Наступна ніч перед робочим тижнем стає безсонною для мільйонів людей.

9.Не лягати наодинці. Заняття сексом на ніч гарантують відсутність безсоння 90% людей. Учені поки не беруться детально досліджувати чинник "непорожнього ліжка". Сомнологи вважають, що вплив сексу на сон суто індивідуальний.

10.Після поганих снів можна не прокинутися. Теоретично людина з хворобами серцево-судинної системи може одержати гострий серцевий напад в результаті нічних кошмарів. Такі випадків відомі, але поки ні в одному не вдалося чітко довести зв`язок між хворобою і снами.

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