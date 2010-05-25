Чим небезпечне міське повітря

Молоде серце відразу починає виявляти негативні наслідки впливу забрудненого повітря, а маленькі шматочки інактивованих бактерій від повітряних забруднювачів, потрапляючи в організм, можуть значно погіршити здоров`я вже з юного віку. Забруднення повітря призводить до істотного ушкодження молодого і здорового серця і підвищує ризик серцево-судинних захворювань та інфарктів, підтвердило дослідження, проведене Instituto Nacional de Pediatria в Мехіко, Університетом Монтани і Big Sky High School в Міссула / Мексика /. Більш того, кардіологам вдалося вперше встановити, що різні види брудних речовин у повітрі мають різні впливи на серце.

Лікарі дослідили серця молодих людей 18-23 років, які жили в Мехіко і померли. Мехіко - один з найбільш екологічно несприятливих міст у Північній Америці, де повітря містить високі концентрації мікроскопічних брудних речовин - тверді частинки або ендотоксини. Ендотоксини - це фрагменти мертвих бактерій, які можуть проникнути в тіло шляхом додавання до твердих частинок. Таким чином вдихання екологічно брудного повітря сприяє хронічному запаленню в органах, в першу чергу в серці, пояснюють медики.

Клініцисти зробили висновки, що забруднене повітря, в основному через активність небезпечних ендотоксинів, провокує сильне запалення навіть у серцях молодих людей.

ami-tass.ru