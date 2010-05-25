"Найгірший лікар Норвегії" знайшла роботу у Швеції

Шведські медики дізналися про те, що в одній з медустанов країни працює хірург, що здійснила кілька десятків професійних помилок, повідомляє The Local. Увагу шведів до професійної діяльності хірурга привернули норвезькі ЗМІ, які назвали 62-річну Йоханну Крог (Johanne Krogh) найгіршим лікарем в країні.

Згідно з повідомленням норвезької телерадіомовної компанії NRK, Крог десятки разів допускала халатність відносно пацієнтів під час роботи в медустановах Норвегії. За помилки хірурга медичні страхові компанії виплатили пацієнтам близько 1,7 мільйона доларів.

Зокрема, в одному з епізодів лікар після конфлікту з іншим хірургом у гніві вибігла з операційної під час хірургічного втручання. Після цього хворому зробили дві відновні операції, проте пацієнт помер в результаті зараження операційної рани. Крім того, кілька пацієнтів повідомили, що після виконаних Крог операцій на стегні, одна з ніг у них стала коротшою.

Представники норвезької системи медичного страхування одержали 42 скарги на дії хірурга від пацієнтів. Страхові виплати отримали 29 потерпілих, ще два випадки недбалості в даний час розглядаються норвезьким судом. Після перших 20 випадків недбалості Крог позбавили ліцензії хірурга і усунули від участі в операціях.

Керівник медичної служби шведського округу Євлеборг, де нині працює Крог, К`єлл Норрман (Kjell Norrman) подякував норвезьким медикам за надання інформації про її професійну діяльність в Норвегії. Проте він відзначив, що у шведській лікарні хірург сумлінно виконувала свої професійні обов`язки. Так як медик не допускала ніяких порушень, вона зможе продовжити оперувати

medportal.ru