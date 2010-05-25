Прикарпаття: для профілактики раку додатково виділять 2 млн

На Прикарпатті для профілактики раку додатково виділять 2 млн.грн. Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації таке рішення прийнято на спільному засіданні колегії обласної державної адміністрації та Ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, боротьби з корупцією та злочинністю. «Прийнято рішення про виділення додатково 2 млн.грн. на придбання медобладнання для лікування та профілактики онкозахворювань при карпатців», - уточнили у прес-службі. - Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю нових рентгенапаратів та сучасних апаратів УЗД для лікувальних закладів Городенківського, Рогатинського, Тисминецького, Косівського та Верховинського районів, а також обласного онкодиспансеру. Медичне обладнання придбають у лізинг».

«Питання профілактики раку – це питання №1 в області», - наголосив голова облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК. - Загалом для придбання необхідного медичного обладнання в обласному бюджеті закладено 5 млн грн.».

За словами начальника головного управління охорони здоров’я ОДА Любомира МАЛОФІЯ Івано-Франківський обласний онкодиспансер забезпечений сучасним медичним обладнанням лише на 40% від потреби. Існує гостра потреба в придбанні сучасного рентгендіагностичного комплексу та мамографів.

Довідка УНІАН. В області на обліку перебувають 19 239 онкохворих. Щоденно прикарпатські медики реєструють майже 10 випадків злоякісних новоутворень. 85% онкохворих - люди старше 50 років, які зволікають з обстеженням. Смертність таких хворих до року - 34%. У 2009 році на Прикарпатті зареєстровано 3555 випадків злоякісних захворювань.На Прикарпатті діє регіональна програма протиракової боротьби на 2001-2010 роки.