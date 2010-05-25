У Києві можна купатися тільки на одному пляжі

У Києві до відкриття пляжного сезону, яке відбулося цими вихідними, лише один пляж із 29 існуючих зон відпочинку біля води одержав санітарний паспорт.

Як пише газета “Сегодня” з посиланням на міську санепідслужбу, безпечно відпочивати можна тільки на одному пляжі - «Дитячому» в Гідропарку. Решта 28 не відповідають вимогам санітарних норм і правил.

Втім, за словами гендиректора КП «Плесо» Євгена АНІСІМОВА, «те, що СЕС видала паспорт одному пляжу, це вже досягнення. Останні 2-3 роки не було навіть цього. У найближчий місяць ми плануємо одержати ще близько десяти паспортів, ці зони відпочинку зараз на розгляді у СЕС».

За його словами, йдеться про Тельбін (Березняки), «Золотий» (Передмостова слобідка), «Вербне» (Оболонь), «Центральне» на Трухановому острові, «Пущу-Водицю» на річці Горенка, «Райдуга» на Райдужному, «Венецію» на Долобецькому острові, «Молодіжний» у Гідропарку і «Чорторий» у парку Дружби народів.

Якщо ж СЕС не видасть їм найближчим часом паспорти, там встановлять таблички «Купатися заборонено», пише газета. У СЕС вимагають не лише очищення і дезинфекції території біля води, але й її обробки засобами від кліщів. Також на кожному пляжі повинні бути встановлені фонтанчики з питною водою, душ, кабінки для перевдягання, урни, медпункт і туалети. Все це зроблено лише частково.

У планах комунальників, за інформацією видання, упорядкувати ще 17 пляжів (крім десятка, які чекають на паспорти), але вже наступного сезону. Зате у червні на вже згаданих пляжах біля води обладнають дитячі і спортивні майданчики.

«На початок літа майже на всіх пляжах будуть катамарани, гідроцикли, батути на воді, зорби, кінотеатри. А трохи пізніше запрацює річкове таксі, яке можна буде викликати по мобілці. Ціни будуть помірні», - додав Є.АНІСІМОВ.