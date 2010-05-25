В Одесі відкрито медінститут

В Одесі при Міжнародному гуманітарному університеті відкрито медичний інститут, до складу якого входить також медичний коледж.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Одеської Національної юридичної академії.

В інституті готуватимуть фахівців за кваліфікацією “провізор-косметолог”, а в коледжі - молодших фахівців і бакалаврів за фахом “фармацевт”.

Цього року в інституті буде здійснено набір студентів за фахом «Технологія парфюмерно-косметичних засобів» кваліфікації “провізор-косметолог” терміном навчання 5 років. А випускники 9-х класів загальноосвітніх шкіл можуть поступати до медичного коледжу і через 3 роки навчання одержати диплом про закінчення середньої школи, а також спеціальність «фармацевт».

Як наголошують у прес-службі ОНЮА, «відкриття Одеського медінституту при Міжнародному гуманітарному університеті є своєчасним і актуальним, оскільки щодня на фармацевтичний ринок надходять десятки нових лікарських засобів, з новими торговими назвами у різних лікарських формах».