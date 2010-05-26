Перевірять факти тортур неповнолітніх у колонії

Вінницька правозахисна група звернулася до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ із закликом забезпечити проведення нового - справедливого та неупередженого розслідування масових самокаліцтв вихованців Курязької колонії для неповнолітніх у селі Подвірки Дергачівського району Харківської області.

Про це йдеться у листі, текст якого вінницькі правозахисники передали агентству УНІАН.

«Ми зверталися до голови українського тюремного відомства (Держдепартамент України з питань виконання покарань (ДДУПВП) – УНІАН) Олександра ЛІСІЦКОВА з вимогою організувати справедливу та неупереджену перевірку скарг засуджених на регулярні побиття та катування з боку адміністрації, зустрітися з батьками вихованців колонії. ДДУПВП пообіцяв провести таку перевірку, проте насправді тюремне відомство безсоромно та підло намагалося обдурити українське суспільство», - йдеться у листі правозахисників.

«Сьогодні, - пишуть автори листа, - Вінницька правозахисна група офіційно стверджує: у нашому розпорядженні є достовірні відомості про масові знущання над вихованцями Курязької виховної колонії, катування та завдання каліцтв дітям офіцерами Державного департаменту України з питань виконання покарань. Так звану «перевірку» повідомлення про можливі порушення прав людини в колонії ми вважаємо повністю сфальшованою, непрозорою та брехливою».

«Як би не намагалося керівництво тюремної системи та самої Курязької колонії заспокоювати суспільство, але широке висвітлення безпрецедентних подій в колонії засобами масової інформації призвело до того, що в розпорядження Вінницької правозахисної групи потрапили нові факти про злочини, жертвами яких ставали вихованці Курязької виховної колонії», - йдеться у листі.

«Враховуючи надзвичайно небезпечний та масовий характер порушення прав вихованців Курязької виправної колонії, беручи до уваги те, що керівництво Державного департаменту України з питань виконання покарань не виявило ані здібностей, ані бажання забезпечити проведення справедливого службового розслідування повідомлення про знущання над дітьми, - йдеться в листі, - Вінницька правозахисна група звернулася сьогодні із листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Уповноваженого ВР Ніни КАРПАЧОВОЇ із закликом до невідкладного утворення незалежної урядової комісії із залученням представників громадськості для перевірки повідомлень про можливі злочини, вчинені щодо неповнолітніх вихованців Курязької виховної колонії».

В разі, якщо таку комісію не буде утворено, а перевірка обмежиться лише відписками та фальсифікаціями, Вінницька правозахисна група звертатиметься до Ради Європи із проханням про призначення Спеціального доповідача для перевірки масових скарг на катування в українській тюремній системі», - заявили правозахисники.

Керівництво Управління Державного департаменту з питань виконання покарань в Харківській області, до якого звернувся кореспондент УНІАН у зв’язку з черговим зверненням правозахисників, вказало на те, що в першій половині травня у відповідь на перший лист вінницьких правозахисників дійсно була проведена перевірка у Курязькій колонії, у якій, зокрема, брали участь працівники Держдепартаменту покарань з Києва і представники спецпрокуратури. «Фактів тортур і побиття засуджених, які наводили правозахисники, перевіркою встановлено не було», - сказав заступник начальника управління Андрій ЛАПИНСЬКИЙ. Він додав, що журналістам кількох центральних і місцевих телеканалів була надана можливість висвітлити події. Говорячи про нове звернення правозахисників, він зазначив, що це їхнє право - вимагати нової перевірки, але її організація «є компетенцією вищих органів».