Спеції для м'яса запобігають утворенню канцерогенів

Додавання певних спецій в котлети, не тільки змінює смак м`яса, але й знижує ризик виникнення раку у тих, хто захоплюється цієї їжею. Така думка фахівців з Університету штату Канзасу (США).

Вивчивши шість спецій, вчені виявили, що три з них - китайський імбир (Boesenbergia rotunda), розмарин і куркума - завдяки великій кількості антиоксидантів запобігають утворенню гетероциклічних амінів (HCA). Ці речовини утворюються під час смаження м`яса (особливо яловичини) при високих температурах і класифікуються Міжнародним агентством з онкологічних досліджень як "ймовірно канцерогенні".

Найменш ефективні в цьому відношенні з вивчених спецій кмин, насіння коріандру та галанговий корінь.

До речі, куркума теж здатна запобігати деяким недугам: мова йде про хворобу Альцгеймера і деменцію (старече слабоумство).

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