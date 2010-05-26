Міністр охорони здоров'я лишається на своєму посту

Проект постанови про звільнення Зіновія Митника з посади міністра охорони здоров’я відізвано з парламенту.

Про це повідомила народний депутат від БЮТ Раїса Сорочинська-Кириленко, яка є співавтором такої ініціативи.

Політик не пояснила причини рішення однопартійців. “Я перебуваю на лікарняному й чим зумовлено відкликання проекту цієї постанови не знаю. Про те, що документ знято з розгляду мені повідомив помічник. Його мали підписувати багато людей, але чомусь залишилися тільки двоє”, - розповіла вона.

Раїса Сорочинська-Кириленко наголосила, що вона не змінила думку про Зіновія Митника та діяльність міністерства.

“Я залишилася при своїй думці. Реформування охорони здоров’я як не відбувалося при тодішньому складі заступників міністра, так і не відбувається тепер”, - додала нардеп.

Нагадаємо, що 19 травня в парламенті було зареєстровано проект-постанови народних депутатів із БЮТ Євгена Добряка та Раїси Сорочинської-Кириленко з вимогою звільнити Зіновія Митника з посади міністра охорони здоров‘я України. Йому закидали непрофесійність, безвідповідальність і бездіяльність у реформуванні галузі, зокрема, запровадженні в Україні державного медичного страхування.

gazeta.ua