Американка народила дитину за кермом автомобіля

Мешканка американського штату Міннесота народила дитину під час управління автомобілем на шляху до лікарні, повідомляє Медпортал з посиланням на Fox News.

За словами 29-річної Аманди Макбрайд (Amanda McBride), у неї почалися перейми, коли вона була на роботі. Після цього жінка поїхала на машині додому, звідки разом з чоловіком вирушила в лікарні. Але чоловік не мав права управляти автомобілем, оскільки у нього періодично бувають судомні напади. Тому за кермом була сама вагітна.

Макбрайд сказала, що дорогою до лікарні у неї відійшли води, після чого дитина "просто вислизнула". За словами жінки, вона попросила чоловіка тримати кермо, а сама взяла новонародженого. Медики констатували, що хлопчик вагою 3630 грам народився здоровим.