Рівне: 6 гостей весілля у лікарні з харчовим отруєнням

У Рівному шістьох осіб госпіталізовано з харчовим отруєнням після святкування весілля 22-23 травня у кафе-барі та вдома у батьків наречених.

Як повідомили УНІАН в Інформаційній службі Державної санітарно-епідеміологічної служби України, на весілля всього було запрошено 70 осіб. Перші хворі звернулися до лікаря 24 травня. Усі хворі госпіталізовані до інфекційного відділення центральної міської лікарні Рівного. Стан хворих – середньої важкості.

Обласною та міською СЕС проводиться розслідування причин спалаху, здійснюються протиепідемічні заходи.