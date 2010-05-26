У Хмельницькому блискавка вбила жінку
09:28, 26 травня 2010Країна
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Отримала тяжкі травми
На території Хмельницького міського сміттєзвалища були уражені блискавкою жінка 1954 року народження та чоловік 1956 року народження.
Про це УНІАН повідомив старший інспектор Центру пропаганди Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в області Олексій ЧЕРКАСОВ.
За його словами, внаслідок ураження блискавкою жінка від отриманих травм померла на місці події. Чоловік отримав опіки спини та сідниць та госпіталізований в середньому стані тяжкості до реанімаційного відділення Хмельницької міської лікарні.
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