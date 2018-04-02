10 найнебезпечніших продуктів вашого харчування

Фахівці Інституту екогігієни і токсикології, Національної медакадемії, Українського НДІ харчування і декількох приватних медичних центрів склали рейтинг найнебезпечніших продуктів, які споживає людство. У десятку "найгірших" потрапили добре знайомі шоколадки, газована вода, майонез і навіть білий хліб.

Більшість "учасників" рейтингу часто стають причинами отруєнь і важких алергічних реакцій, але для здорових людей цілком безпечні. На думку лікарів, все залежить від дозування. У невеликих кількостях прийом такої їжі може бути цілком безпечним.

1. Чіпси і газована вода

Про те, що чіпси шкідливі, ми чули не раз. Але чому? А тому що чіпси - це суміш вуглеводів і жиру, в оболонці фарбників і замінників смаку. Через особливості приготування в чіпсах утворюється багато канцерогенів - речовин, що провокують рак. А гідрогенізовані жири призводять до збільшення рівня холестерину в крові, що підвищує ризик інфарктів та інсультів.

Солодкі газовані напої - суміш цукру, хімії та газів. Як правило, містять аспартам (Е951), синтетичний цукрозамінник. Фелатанін, що міститься в аспартамі змінює поріг чутливості, при вживанні у великих дозах сприяє розвитку маніакальної депресії, паніки, злості і насильства.

Але головне - газована вода з аспартамом не втамовує спрагу. Слина погано видаляє залишковий підсолоджувач із слизистої рота, тому після вживання напоїв в роті залишається відчуття нудотності, яке хочеться зняти новою порцією напою. В результаті, напої з аспартамом стають напоями для збудження спраги, а не для її втамування. Тому газовані напої краще взагалі не вживати, але якщо ви все ж таки п`єте колу, то обов`язково запивайте її звичайною водою.

Крім того, бензоат натрію (Е211), який використовують як консервант, пригноблює ферменти, що призводить до порушення обміну речовин і ожиріння.

2. Фастфуд

Швидша їжа - біляші, чебуреки, картопля фрі, шаурма і взагалі все, що смажиться - дуже шкідливе. Бо смажать все це часто в одній і тій ж олії, яку можуть не міняти декілька діб. Результат - все ті ж канцерогени. З роками подібне харчування призводить до порушення травлення - до коліту, гастритів, печії, запорів і т.п.

Інший різновид фастфуда - сухарі, горішки, шоколадно-горіхові батончики та подібні продукти - також з роками призводять до різних хвороб і ожиріння. Дієтологи всього світу впевнені, що харчування визначає тривалість і якість життя дитини. А смакові звички залишаються з людиною на все життя. Тому радимо з дитинства привчати дітей до здорової та корисної їжі.

3. Ковбаса, копченина

Сосиски, ковбаси, пельмені і т.д. Продукція, яку ми найчастіше купуємо, містить більше ароматизаторів і фарбників, ніж м`яса.

Відзначимо, що копчене м`ясо і риба теж потрапили в рейтинг за високий вміст канцерогенів. Вони утворюються в процесі обробки у вигляді речовини бензопірену.

Крім цього, все більше виробників переходить на генетично модифіковану сировину. Наприклад, сосиски, ковбаси на 80% (!) складаються з трансгенної сої. А один шматочок копченої ковбаси містить стільки фенольних з`єднань, скільки людина вдихає в місті за рік! Фенол дуже токсичний.

4. Овочі і фрукти, продукти з консервантами

Навіть корисні і натуральні продукти можуть стати шкідливими, якщо вирощені, наприклад, біля шосе або заводу. Покуштувавши таких овочів, можна отримати неабияку частку бензопірену та інших речовин, що викликають рак.

Щодо консервантів, вони можуть містити глютамат натрію. Отруєння цією речовиною призводить до головного болю, спазмів судин і навіть порушення обміну речовин.

5. Маргарин, тістечка і злакові

Маргарин - це суцільний трансгенний жир - найшкідливіший вид жиру. Для людини небезпечні всі продукти з його вмістом. Це тістечка, торти з кремом, вироби з листкового тіста. Надмірна любов до цих насичених цукром і жиром продуктів гарантує порушення обміну речовин і зайву вагу.

Злакові, зокрема, білий хліб, потрапили в список через те, що викликають целіакію. Симптоми цієї хвороби коливаються від проблем з кишечником до діабету та безпліддя.

6. Кава і енергетики, молоко

Два-три гарнятка в день, не більше. Стільки може випивати доросла людина, не ризикуючи виснажити свою нервову систему. Кава підвищує серцевий тиск, викликає серцебиття і навіть головний біль.

А енергетичними напоями краще не зловживати. Вчені досі не з`ясували повний склад енергетиків, які так полюбляють молоді люди. Крім того, за останні декілька років лікарі зареєстрували десятки випадків летального результату від зупинки серця після вживання декількох енергетиків.

Молоко, як і хліб, також часто є несприятливим продуктом. Отруєння молочними білками у важких випадках може призвести навіть до летального результату.

7. Домашні закрутки і морозиво

Якщо крутити банки за всіма правилами - дотримувати дозування продуктів і не нехтувати елементарною харчовою безпекою (правильною стерилізацією, проливанням розсолу), солоні огірочки і помідори можна їсти без побоювання. Проте, за інших умов, людині може загрожувати серйозне отруєння цвіллю або іншими бактеріями.

Морозиво у свою чергу містить загусники і ароматизатори, які можуть уповільнювати обмін речовин. А це, щонайменше, підвищений ризик появи зайвої ваги.

8. Жувальні цукерки, пастила в яскравій упаковці, чупа-чупс

Містять величезну кількість цукру, хімічні добавки, фарбники, замінники і т.д. Одним словом, ніякої користі. Ці цукерки можуть спровокувати гастрит та інші захворювання шлунково-кишкового тракту, а також різні хвороби зубів і ясен, про що не перестають нам нагадувати виробники зубної пасти по телевізору.

9. Шоколадні батончики

Пригадайте просто зараз Snikers або Mars. З чого вони складаються? Ви скажете з горіхів, карамелі, нуги і шоколаду. Зовсім ні. Насправді - це гігантська кількість калорій у поєднанні з хімічними добавками, генетично модифікованими продуктами, фарбниками і ароматизаторами.

Отже "користь" батончиків очевидна.

10. Майонез

Майонез повний транс-жирів, які є канцерогенними і викликають підвищення рівня холестерину. Майонез містить величезну кількість консервантів і стабілізаторів.

Шкідливими продуктами назвали також кетчупи, різні соуси і заправки. Вони містять величезну кількість фарбників і замінників смаків.

delo.ua