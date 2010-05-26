Вода з колодязів у двох областях України непридатна для пиття

Вода з більшості приватних криниць у Тернопільській та Вінницькій областях не відповідає санітарно-гігієнічним нормам і є непридатною для використання при приготуванні їжі.

Такі висновки були озвучені головними державними санітарними лікарями Вінницької та Тернопільської областей на засіданні урядової комісії, створеної за дорученням прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА для розслідування трагічних випадків смерті дітей у цих регіонах, повідомили УНІАН в інформаційній службі Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я.

У Вінницькій області, за результатами перевірок, у 40-50% криниць спостерігається високе стояння грунтових вод, що є небезпечним фактором впливу на склад води.

У повідомленні зазначається, що у 16% криниць вода не відповідає нормам за бактеріологічними, а в 12,6% - за хімічними показниками.

За два попередніх роки на Вінниччині пройшла паспортизація криниць громадського користування, і “вода в них відповідає нормам”. Водночас здебільшого при побудові приватних криниць санітарно-гігієнічні вимоги недотримано, тому вода в переважній більшості не відповідає нормам і є небезпечною для використання.

На засіданні урядової комісії зазначалося, що із 7 досліджень проб води, взятих з приватних криниць у Тернопільській області, 6 не відповідають нормам за хімічними та бактеріологічними показниками. Крім того, на засіданні комісії йшлося, що ситуація ускладнюється через повінь у західному регіоні.

Члени урядової комісії продовжують розслідування трагічних випадків смерті дітей у Тернопільській та Вінницькій областях. До кінця тижня інформація має бути надана Головному державному санітарному лікарю.

У засіданні урядової комісії, яку очолює головний державний санітарний лікар України Геннадій РОЖКОВ, взяли участь представники Міністерства житлово-комунального господарства, Держспоживстандарту, місцевих адміністрацій.