Ходьба корисніша за фітнес

Звичайна ходьба може виявитися ефективнішою за роботу до сьомого поту в тренажерному залі, вважають учені з Університету Альберті в Канаді. Вони з`ясували, що піші прогулянки корисні для серця, та й не закинути такі тренування набагато простіше.

"Пішій" групі пропонували поступово збільшувати кількість пройдених кроків, прагнучи довести їх до 10 тисяч в день. До кінця дослідження учасники експерименту змогли пройти до 9221 кроку, таким чином виконавши 92 відсотки програми.

Через півроку занять дослідники виявили, що здоров`я "піших" добровольців стало кращим, ніж у тих, хто займався фітнесом.

Наприклад, їх тиск систоли знизився на 9 відсотків, а у тих, що займалися в залі - тільки на 3 відсотки. Відбулися і позитивні зміни у функціях легенів і рівні засвоєння кисню.

Крім того, дослідники відмітили, що учасники експерименту із задоволенням ходили і рахували пройдені кроки за допомогою крокоміра, прагнучи поступово збільшувати денну норму.

newsland.ru