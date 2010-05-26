Новий вид шоколаду бореться із зморшками

Антікоа – новий вид шоколаду, який уповільнює процес старіння і стримує утворення зморшок. Річ у тому, що цей шоколад насичений натуральними антиоксидантами, які здатні захистити шкіру від негативної дії вільних радикалів.

Проведені дослідження показали: 20 грамів шоколаду в день можуть запобігти утворенню зморшок, насичуючи шкіру вологою і збільшуючи її еластичність. Власне, сам шоколад розробив шоколатье Баррі Каллебаут. Тепер з нього робляться корисні для здоров`я шоколадні батончики, напої і драже.

Баррі Каллебаут зумів знайти спосіб збереження антиоксидантів флавонолів, які містяться в какао бобах, але в процесі приготування шоколаду зазвичай руйнуються. Самі флавоноли поглинають вільні радикали, які утворюються в організмі через куріння, загальне забруднення, кофеїн і недолік сну. А вільні радикали прискорюють процес старіння.

newsland.ru