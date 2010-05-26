У Львівській та Закарпатській областях триває ліквідація наслідків підтоплень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на сьогодні в Мукачівському та Берегівському районах Закарпатської області залишаються підтопленими 2 тис. га сільськогосподарських угідь.

Крім того, у с. Межиріччя Сокальського району Львівської області залишаються підтопленими 2 приватних житлових будинки (відкачано воду з 2-х будинків) та 33 господарські будівлі, у двох районах області залишаються підтопленими 108 підвалів житлових будинків (відкачано воду з 189 підвалів), 116 приватних садиб (відведено воду від 137 садиб) та близько 1 тис. 703 га сільськогосподарських угідь. У Кам’янко-Бузькому та Сокальському районах залишаються підтопленими 100 криниць.

До ліквідації наслідків підтоплень, зсувів та відновлення автодоріг залучено 121 особа та 63 од. техніки, в тому числі від МНС 23 чол. особового складу та 10 од. техніки.

У постраждалих районах областей комісіями райдержадміністрацій уточнюються збитки.

В найбільш постраждалих районах областей працюють оперативні групи Головних управлінь МНС в областях. Ситуація знаходиться під контролем МНС.

Як повідомляв УНІАН, протягом 15-18 травня на територіях Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей інтенсивні опади, шквалисті пориви вітру призвели до формування швидкоплинних дощових потоків і через захаращеність потічків, придорожніх канав та кюветів сталося підтоплення приватних садиб, сільськогосподарських угідь, підвалів житлових будинків, пошкодження автомобільних доріг та мостів.