Чим корисні фісташки?

З`ївши за день жменьку фісташок, ви можете захиститися від хвороб серця і навіть раку, вважають учені з Університету Пенсільванії (США), які стверджують, що у фісташках міститься величезна кількість антиоксидантів, що стоять на варті вільних радикалів, що атакують наші клітини.

Раніше той же колектив учених довів, що фісташки руйнують «поганий» холестерин, який викликає серцеві напади і інсульти. Експерименти показали, що цей вид горіхів знижує концентрацію ліпідів, які є чинниками ризику серцевих недуг.

Нова робота американських фахівців показує, що фісташки мають і інші корисні властивості. Так, в них міститься значно більше лютеїну, бета-каротину і гама-токоферолу, ніж в інших видах горіхів. Бета-каротин перетвориться в організмі у вітамін А, який запобігає раку, а гама-токоферол є різновидом вітаміну Е, що захищає від проблем з серцем. Лютеїн, що міститься також в зелених листових овочах, грає велику роль у фізіології зору і забезпечує здоров`я шкіри.

Крім того, всі перераховані антиоксиданти не дають холестерину просуватися в кровоносні судини і викликати запалення.

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