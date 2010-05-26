Якщо Ви вирішили схуднути, але ніяк не можете прожити без м`яса, яєць і смакоти – бразильська дієта для Вас!

Бразильські медики розробили дієту, яка включає дробове харчування. В ході дієти Ви повинні харчуватися 5-6 разів на день. Дієта виключає продукти, які збуджують апетит: гострі страви, копченина, солодке, прянощі.

Необхідною умовою дотримання бразильської дієти є вживання страв і гарнірів з овочів і зелені. Бобові страви рекомендуються в обмеженій кількості. Якщо в денному раціоні є боби, то хліб в цей період виключається.

Понеділок

Сніданок: 1 банан, 1 апельсин, 1 скл. апельсинового соку.

Другий сніданок: 1 скл. апельсинового соку, 1 тост.

Обід: 100 г відварної риби, 100 г салату з сирих овочів.

Вечеря: 100 г відварної риби, 100 г салату з сирих овочів.

Перед сном: 1 скл. апельсинового соку, 1 маленький тост.

Вівторок

Сніданок: одне яйце некруто, 1 скл. яблучного соку.

Другий сніданок: 1 невеликий тост, 1 скл. яблучного соку.

Обід: 100 г вареного м`яса, 2 відварених картоплини, 4 листи салату.

Вечеря: 200 г салату з відварного м`яса риби, 1 яйця, звареного круто, листя салату, консервованого зеленого горошку.

Перед сном: 1 скл. яблучного соку, 1 тост.

Середа

Сніданок: 1 скл. нежирного молока, 1 тост.

Другий сніданок: 100 г нежирного сиру.

Обід: 100 г рису, 150 г салату з свіжої капусти, зелені, м`якоті 1 лимона.

Вечеря: 100 г відварного м`яса, 1 яблуко, 4 листи салату.

Перед сном: 1 скл. яблучного соку, 2 шт. прісного печива або 1 невеликий тост.

Четвер

Сніданок: чашка ананасного соку, 60 г ананасу.

Другий сніданок: чашка ананасного соку, 1 невеликий тост.

Обід: 100 г відварного м`яса, невеликий шматочок сиру, 1 апельсин.

Вечеря: 2 відварних картоплини, 150 г салату з тертої свіжої морква з невеликою кількістю рослинної олії.

Перед сном: 1 скл. ананасного соку, 1 тост.

П`ятниця

Сніданок: 1 чашка соку манго, 1 невеликий тост.

Другий сніданок: 1 яблуко, 1 апельсин.

Обід: 150 г відварної риби, 2 невеликі варені морквини.

Вечеря: тарілка супу з овочів на пісному м`ясному, грибному або рибному бульйоні, невеликий шматочок хліба.

Перед сном: 1 скл. соку манго, 1 невеликий тост.

Субота

Сніданок: 1 скл. яблучного соку, 1 тост.

Другий сніданок: 150 г салату з вареного тертого буряка з невеликою кількістю майонезу або рослинної олії.

Обід: тарілка овочевого супу на пісному, м`ясному, грибному або рибному бульйоні, 1 невеликий шматочок хліба.

Вечеря: 100 г смажених на рослинній олії або варених грибів, 100 г салату з будь-яких сирих овочів.

Перед сном: 1 скл. яблучного соку, 2 прісних печива.

Неділя

Сніданок: 1 банан, 1 гроно винограду.

Другий сніданок: 1 скл. виноградного соку, 1 невеликий тост.

Обід: 100 г відварного м`яса, 100 г салату з свіжої капусти, зелені, ріпчастої цибулі і соку 1 лимона.

Вечеря: тарілка пісного грибного або рибного супу, 100 г салату з фруктів.

Перед сном: скл. виноградного соку, 1 невелике гроно винограду.

terrawoman.com