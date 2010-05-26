На Херсонщині 4-річна дитина отруїлася невідомою речовиною

У селі Дудчани Нововоронцовського району Херсонської області 4-річний хлопчик отруївся невідомою речовиною.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГУ МНС України в Херсонській області.

Увечері 25 травня батьки побачили хворобливий стан дитини й звернулися до місцевого фельдшера, який прийняв рішення відвезти хлопчика до Нововоронцовської райлікарні. Звідти дитину в екстреному порядку відправили до Херсонської обласної дитячої лікарні. За даними на 23.00 25 травня стан хворого оцінювався як важкий.