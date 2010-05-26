Як перемогти печію?

Між шлунком і стравоходом розташований сфінктер – м`язове кільце, що відкривається, лише коли їжа проходить із стравоходу в шлунок. Решту часу сфінктер щільно стиснений. Але це в нормі. У деяких хворих сфінктер постійно прочинений, і шлунковий вміст періодично закидається вгору. Соляна кислота і жовч опиняються в стравоході і подразнюють його слизову оболонку, викликаючи печію.

На жаль, з «несправним» сфінктером нічого поробити не можна. Ліквідовувати причину печії практично неможливо. Але, щоб неприємні відчуття з`являлися рідше, доводиться дотримуватися деяких правил.

Наприклад, не лягати і не нахилятися протягом 1-2 годин після їжі, а весь час зберігати вертикальне положення. Інакше жовч і кислота з шлунку відразу потечуть у стравохід. Рекомендують виключити смажену, консервовану, солону або жирну рибу.

Хліб

Виключити з раціону свіжий хліб. Краще вживати вчорашній, а також сухарі, бісквіти і печиво. Житній хліб, здоба і вироби з листкового тіста протипоказані.

М`ясо і птиця

Нежирні сорти: яловичина, телятина, кури. Їх відварюють або готують на пару у вигляді котлет, суфле, пюре, зразів або битків. Краще забути про качок, гусаків, свинину.

Овочі

Хороші кабачки, морква, цвітна капуста, картопля. Ці овочі відварюють або готують на пару. Погрожують печією огірки, білокочанна капуста, редька, ріпа, бруква, гриби, квашені і мариновані овочі.

Молоко і молочні продукти

Часте їх вживання чудово допомагає від печії. Виняток становлять лише гострі сорти сиру і молочні продукти з високою кислотністю (наприклад, кислий кефір).

Фрукти і ягоди

Протипоказані кислі види і сорти. Для солодких ягід головна вимога – стиглість.

Напої

Чай (але не дуже міцний), сирі овочеві соки (буряковий і морквяний). Протипоказані всі газовані напої, квас, кава.

Соуси

Значна їх частина (грибні, м`ясні, рибні, томатні) абсолютно неприйнятна. Нешкідливі лише молочні соуси з додаванням сметани і нежирного вершкового масла.

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